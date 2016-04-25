Верховный суд еще не решил, будет ли обращаться в КС по закону об электронном декларировании

Об этом сообщил председатель ВСУ Ярослав Романюк. "Сейчас на рассмотрении Верховного суда находится обращение собрания судей одного из хозяйственных судов одного из регионов. Судьи обратились с просьбой, чтобы пленум Верховного суда инициировал конституционное представление относительно соответствия закона о предотвращении коррупции в части электронного декларирования статье 126 Конституции. Я не могу вам сказать заранее, как поступит пленум. Но мы планируем его рассмотреть на пленарном заседании в июне", - сказал Ярослав Романюк.

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Как сообщалось, обязанность чиновников декларировать в электронном виде свои доходы Верховная Рада пыталась отсрочить еще на один год - до апреля 2017 года. Но под давлением общественности и ввиду угрозы срыва введения безвизового режима с ЕС депутаты отменили поправку, которая отсрочивала электронное декларирование.

В то же время 48 народных депутатов, в основном из "Оппозиционного блока", уже направили представление относительно ряда положений закона "О предотвращении коррупции" в части системы электронного декларирования.