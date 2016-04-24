Порошенко: На ближайшей пленарной неделе Украина должна получить генпрокурора
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что на ближайшей пленарной неделе Верховной Рады страна должна получить генерального прокурора.
Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.
«Это чрезвычайно важный этап построения новой системы власти, и я твердо убежден, что на первой пленарной неделе Верховной Рады (10-13 мая - УНИАН) мы должны получить генерального прокурора», - заявил Порошенко.
«Это наше обязательство не только перед украинским народом, но это и реализация позиции по финансовым организациям, по другим вещам для того, чтобы мы получили финансирование наших партнеров», - сказал президент.
Как сообщал УНИАН, 29 марта Верховная Рада 289 голосами дала согласие на увольнение Виктора Шокина президентом с должности генерального прокурора.
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3 апреля Порошенко подписал указ об увольнении Шокина.
21 апреля председатель фракции “Блок Петра Порошенко” Юрий Луценко заявил, что президент рассматривает как минимум 4 кандидатуры на должность генерального прокурора.