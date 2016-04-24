Порошенко: На ближайшей пленарной неделе Украина должна получить генпрокурора

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

«Это чрезвычайно важный этап построения новой системы власти, и я твердо убежден, что на первой пленарной неделе Верховной Рады (10-13 мая - УНИАН) мы должны получить генерального прокурора», - заявил Порошенко.

«Это наше обязательство не только перед украинским народом, но это и реализация позиции по финансовым организациям, по другим вещам для того, чтобы мы получили финансирование наших партнеров», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 29 марта Верховная Рада 289 голосами дала согласие на увольнение Виктора Шокина президентом с должности генерального прокурора.

Читайте такжеПорошенко поручил Минобороны ускорить разработку положения о капелланстве (видео)

3 апреля Порошенко подписал указ об увольнении Шокина.

21 апреля председатель фракции “Блок Петра Порошенко” Юрий Луценко заявил, что президент рассматривает как минимум 4 кандидатуры на должность генерального прокурора.