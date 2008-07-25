Жвания говорит, что непременно подаст на Ющенко в суд

Народный депутат Украины Давид ЖВАНИЯ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) намерен защищать в суде свою честь и достоинство в деле об отравлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я найду юридическую форму, каким образом подать в суд», - сказал Д.ЖВАНИЯ.

В частности, он заверил, что будет оспаривать в суде заявление заместителя главы Секретариата Президента Игоря ПУКШИНА по делу об отравлении Президента.

Кроме того, депутат подчеркнул, что форма вчерашнего заявления Президента о том, что он причастен к его отравлению, не дает возможности напрямую оспаривать эти слова в суде. «Форма заявления Президента – «я думаю» – не дает возможности напрямую оспаривать этот вопрос в суде», - сказал Д.ЖВАНИЯ, предположив, что прежде чем сделать такое заявление В.ЮЩЕНКО детально консультировался с юристами.

«Я буду действовать в рамках закона, и, естественно, свою честь и достоинство я буду защищать», - заверил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 23 июля И.ПУКШИН назвал отказ Д.ЖВАНИИ давать показания в Генеральной прокуратуре по делу отравления В.ЮЩЕНКО как дерзким демаршем, который нарушает криминально-процессуальное законодательство.

По мнению И.ПУКШИНА, такое поведение одного из фигурантов дела об отравлении кандидата на пост Президента свидетельствует о его опасении раскрытия новых фактов и обстоятельств. Возможно, предположил И.ПУКШИН, Д.ЖВАНИЯ преднамеренно избегает неудобных для себя вопросов, которые разрушат его последние скандальные заявления.

«Напомню, что он - один из самых настойчивых организаторов того ужина у Владимира САЦЮКА, после которого В.ЮЩЕНКО внезапно занемог. Следовательно, Д.ЖВАНИЯ прямо или косвенно «помог» кандидату в Президенты подужинать ядом», - отметил И.ПУКШИН.

24 июля В.ЮЩЕНКО на пресс-конференции в Киеве высказал мнение о причастности Д.ЖВАНИИ к его отравлению.

В частности, отвечая на вопрос, причастен ли, по его личному мнению, Д.ЖВАНИЯ к его отравлению, В.ЮЩЕНКО сказал: "Думаю, да. Это мягкая форма - хотел бы подчеркнуть, чтобы сохранить равновесие перед законом, следственными органами, честными людьми".