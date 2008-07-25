В МИД говорят, что Огрызко и не думал покупать билет Затулину

Министерство иностранных дел Украины не оплачивало обратной билет депутату Госдумы России Константину Затулину, который был задержан в аэропорту Симферополя.

Об этом речь идет в комментарии спикера МИД Василия Кирилича информации о том, что МИД оплатило Затулину дорогу в Москву.

"В связи с появлением информации о том, что "Огрызко нашел деньги на обратный билет Затулину”, хотел бы успокоить всех, кого тревожит вопрос оплаты билета депутату Госдумы РФ Затулину, и отметить, что министр иностранных дел Украины Огрызко в данный момент находится с рабочим визитом в Итальянской Республике", - сказано в сообщении Кирилича, размещенном на сайте МИД.

По данным Кирилича, Огрызко открывает Генеральное консульство Украины в Неаполе.

"Таким образом, министр, понятное дело, не проникается вопросами оплаты билета Затулину и, очевидно, российскому гостю пришлось оплатить билет за собственный счет", - сказал он.

Как известно, Затулин вылетел в Москву в 14:20 по киевскому времени. Ранее сообщалось, что билет ему купили за средства украинского МИД.

Украинская правда