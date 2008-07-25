В Украине свободу собраний нарушают все, кому не лень - правозащитники

В течение этого года в Украине происходили массовые и систематические нарушения гражданских прав на мирные собрания, гарантированных статьей 39 Конституции Украины и статьей 11 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Об этом говорится в заявлении общественной организации «Институт «Республика», текст которого есть в распоряжении агентства УНИАН.

По информации Института "Республика", свобода собраний нарушалась со стороны представителей Секретариата Президента Украины, местных органов власти, органов министерства внутренних дел и судов, которые вопреки Конституции Украины и международным документам, ратифицированным Украиной, запрещали митинги, пикеты и демонстрации или препятствовали их проведению.

Больше всего нарушений свободы собраний в этом году в Украине касалось акций протеста украинцев против НАТО и военных учений “Си Бриз”. "Это, а также то, что участники акций в поддержку НАТО, организованных пропрезидентской партией «Наша Украина», не испытали никаких притеснений со стороны украинской власти, дает основания считать репрессии против участников антинатовских собраний политически мотивированными", говорится в заявления.

В целом в течение этого года украинская власть в виде ее исполнительной и судебной ветви запрещала или препятствовала проведению мирных собраний, направленных против застройки территории крупных городов Украины, в частности, Киева; обращения граждан со своими проблемами к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО; против вступления Украины в НАТО и военных учений «Си Бриз».

Как утверждают правозащитники, нарушение права на свободу мирных собраний происходило, в частности, в таких случаях:

«16 марта киевская милиция без решения суда пыталась разогнать митинг общественных организаций, направленный против застройки территории Октябрьской больницы. В итоге значительные повреждения получил журналист киевской газеты. Только благодаря вмешательству советника министра внутренних дел удалось остановить насилие милиции против протестантов;

9 мая граждане, которые ждали Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на Обуховской трассе возле Киева для того, чтобы вручить ему обращение по личным вопросам, были задержаны милицией по указанию работника Секретариата Президента. Граждане были обвинены в том, что не сообщили о своем пикете, хотя они не позиционировали свое собрание как пикет или митинг. Задержанные граждане, находясь в милицейской машине, попали в транспортную аварию, в результате они получили повреждения. Милиция не смогла выдвинуть против них никаких обвинений и вынуждена была возместить этим гражданам нанесенный вред;

7 июня киевская милиция задержала семерых участников акции протеста против застройки территории на улице Уманской в Киеве. Эта акция не была запрещена судом, а среди задержанных были 5 граждан Российской Федерации и журналист киевской газеты. Правоохранительные органы выдвинули им обвинение в неподчинении требованиям работников милиции, хотя это задержание произошло через полтора часа после самого пикетирования застройки, когда протестанты разошлись по домам. После вмешательства правозащитных организаций и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЁВОЙ задержанные были освобождены;

19 июня Орджоникидзевский районный суд Запорожья, сославшись в своем решении на указ Президиума Верховной Рады СССР от 28.07.1988 года «О порядке организации проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций СССР», запретил акцию партии “Наша Украина” на площади Воли;

27 июня Ужгородский горкрайонный суд по представлению городской прокуратуры запретил кому-либо митинговать возле здания Запорожской областной государственной администрации на период от 27 июня до 31 августа 2008 года, также на основании упомянутого Указа Президиума Верховной Рады СССР. Аргументация государственных чиновников, воспринятая судом, – митинги мешают работе ОГА;

3 июля Одесский окружной административный суд запретил Прогрессивной социалистической партии Украины и “всем другим юридическим и физическим лицам” собираться в районе поселка Черноморское Коминтерновского района Одесской области на период с 3 до 31 июля, где должны были проходить учения “Си Бриз”. Иск об отмене свободы собраний на достаточно значительной территории и на достаточно значительное время в отсутствие чрезвычайного положения (именно в случае введения чрезвычайного положения Конституция Украины предусматривает возможность такого ограничения прав и свобод граждан) подала Коминтерновская райгосадминистрация;

7 июля на основании этого решения суда государственные исполнители с помощью милиции вопреки содержанию исполнительного письма разрушили палаточный городок противников НАТО возле поселка Черноморское. Участники антинатовских протестов с тяжелыми повреждениями оказались в больнице. Двое задержанных в ходе разгона антинатовской акции были оправданы судом и освобождены;

12 июля на участников антинатовского пикета возле пограничного перехода “Рава-Русская” (Львовская область) напали люди в камуфляжной форме с нашивками “Конгресс украинских националистов”. Милиция наблюдала за дракой и не вмешивалась в ход событий. Трое участников пикета получили повреждения;

22 июля представители СБУ вместе с местной милицией помешали антинатовской акции в городе Геническ Херсонской области. Об этой акции было соответствующим образом сообщено, судебного запрета на проведение акции не было. Однако акция не состоялась из-за вмешательства силовых структур, в частности, задержания одного из организаторов акции, освобожденного вскоре без предъявления каких-либо обвинений со стороны МВД или СБУ после вмешательства правозащитных организаций».