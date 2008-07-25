Винский хочет получить контроль над Укртелекомом

Министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ выступает за перевод «Укртелекома» в управление Министерства транспорта и связи до приватизации этого объекта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на брифинге.

«Я уверен, что неправильно то, что есть сегодня, когда практически четыре года «Укртелеком» находится без государственного контроля и государственного управления. В результате – полтора миллиарда убытков планируется», - отметил И.ВИНСКИЙ.

Он также сообщил, что уже подготовлены обращения к правительству с просьбой передать объект до его приватизации в управление Министерства транспорта. «Сейчас мы ждем решения правительства», - отметил И.ВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров передал себе от Фонда госимущества Украины полномочия по управлению государственными корпоративными правами «Укртелеком» (распоряжение Кабмина №171-р датировано 16 мая т.г.).

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указам от 20 мая 2008 г.остановил действие распоряжения правительства о передаче Кабинету министров Украины полномочий по управлению корпоративными правами «Укртелекома».

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» - национальный оператор фиксированной связи (более 10 млн. абонентов), компания оказывает также услуги мобильной связи (более 16 тыс. абонентов).

Доход компании в 2007 году составил более 8 млрд. грн., чистая прибыль – 267 млн. грн.

Число сотрудников в компании на конец 2007 года составляло 105,4 тыс. чел.