"Это внутреннее дело РФ": У Путина отреагировали на призыв Госдепа отменить запрет Меджлиса

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Это внутреннее дело РФ", - сказал он, комментируя призыв Госдепартамента США отменить решение о признании экстремистской деятельности меджлиса крымских татар.

"Это вопрос, который касается исключительно российской юрисдикции, и поэтому в данном случае не считаем возможным и необходимым к мнению третьих стран", - добавил он.

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Песков подчеркнул, что прислушиваться к призыву госдепартамента США Кремль не будет.

Ранее 22 апреля Госдеп США призвал власти России пересмотреть решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, российские власти внесли Меджлис крымскотатарского народа в список общественных объединений и религиозных организаций, деятельность которых приостановлена "в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности".