Криль: Винский хочет строить аэродромы на земле влиятельных БЮТовцев

Народный депутат (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), председатель партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ считает, что правительство лоббирует интересы “своих” олигархов, планируя строить два аэропорта в Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЕЦ, так он прокомментировал намерения правительства Юлии ТИМОШЕНКО построить два новых аэропорта возле столицы.

По мнению И.КРИЛЯ, планы министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО строить новые аэропорты в селе Бугаевка и на околицах Белой Церкви «в корне отличаются от прежних планов правительства по развитию отрасли». Депутат считает, что правительству следует заниматься модернизацией существующих 34 государственных аэропортов.

«Известно, что земельные участки возле этих населенных пунктов, поданные в предложениях Минтрансу от ряда зарубежных компаний-инвесторов, находятся в частной собственности олигархов из БЮТ», – отметил председатель “Единого Центра”.

«Руководство Минтранса, фактически, направляет бюджетные средства не на реконструкцию аэропорта «Борисполь» и других государственных объектов, а на удовлетворение финансовых аппетитов бизнес-структур приближенных к БЮТ олигархов», – добавил И.КРИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 21 июля министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ заявил, что он предложил правительству создать два новых - пассажирский и грузовой - международных аэропорта в Киевской области.

И.ВИНСКИЙ сказал, что внес соответствующее предложение на последнем заседании правительства.

«Я внес предложение по строительству нового международного аэропорта в селе Бугаевка и по строительствк международного грузового хаба (транзитный аэропорт) в районе Белой Церкви», - отметил министр.

По его словам, создана группа, которая занимается обработкой необходимых документов для предоставления их в Кабмин. Он подчеркнул, что решение о строительстве пока не принято, его должен принимать Кабинет министров.