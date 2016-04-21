ЕС ожидает назначения генпрокурором человека с юридическим образованием

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«В течение первых 100 дней правительство Украины и Верховная Рада должны назначить, и президент должен это поддержать, нового генерального прокурора, который должен быть ориентирован на реформы. Население должно получить четкие сигналы, что есть приверженность реформам, и генпрокурор должен иметь юридическое образование”, - сказал Хан.

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Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины и Государственного бюро расследований» (№ 4469), авторами которого являются народные депутаты от «БПП» Руслан Князевич и Сергей Алексеев.

Документом предусмотрено, что на должность генпрокурора может быть назначен гражданин, который имеет высшее образование и стаж работы в отрасли права или опыт работы в законодательном и правоохранительном органе не менее 5 лет.

Действующее законодательство определяет, что генпрокурором может быть назначен гражданин, имеющий высшее юридическое образование, а также стаж работы в отрасли права не менее 10 лет.

Ранее председатель фракции "БПП" Юрий Луценко заявлял, что готов возглавить Генпрокуратуру при условии внесения изменений в законодательство относительно квалификационных требований к кандидату на должность генпрокурора в части юридического образования и 10 лет юридической деятельности в правовой плоскости.