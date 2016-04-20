Профильный комитет рекомендует Раде принять норму о трехлетнем опыте работы в отрасли права для кандидата в генпрокуроры

Как передает корреспондент УНИАН, авторами законопроекта являются депутат от "Блока Петра Порошенко" Николай Паламарчук и депутат от группы "Воля народа" Виктор Развадовский.

Во время представления законопроекта Развадовский сказал, что документом предлагается установить норму, согласно которой на должность генерального прокурора может быть назначен гражданин Украины с высшим образованием, со стажем работы в отрасли права не менее пяти лет, владеющий государственным языком, а также в отношении которого отсутствуют обстоятельства, предусмотренные частью 5 статьи 27 настоящего закона.

Кроме того, этот кандидат должен иметь высокие моральные, деловые, профессиональные качества и организаторские способности.

В действующем законе, напомнил депутат, речь идет о том, что на должность генпрокурора может быть назначен гражданин, имеющий среди прочего высшее юридическое образование и стаж работы в отрасли права не менее 10 лет.

Во время обсуждения законопроекта было согласовано, что стаж работы в отрасли права должен быть не менее трех лет.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно деятельности ГПУ и Госбюро расследований" (№ 4469), авторами которого являются народные депутаты Руслан Князевич и Сергей Алексеев (фракция БПП).

Как известно, среди кандидатов на должность генпрокурора называют главу фракции БПП Юрия Луценко, который не соответствует норме закона, предусматривающей необходимость высшего юридического образования и стажа работы в области права не менее 10 лет.