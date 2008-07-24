Эксперт: Балога уже проиграл президентскую кампанию Ющенко

Команда Секретариата Президента предчувствует поражение на предстоящих Президентских выборах и, исходя из этого, строит политический диалог.

Такое мнение выразил директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА, комментарий которого передан УНИАН.

«Вчерашние обвинения И.ПУКШИНА, прозвучавшие в адрес Ю.ТИМОШЕНКО, по сути, окончательно расставили все точки над «і» в украинской политике. Подобные заявления свидетельствуют о том, что Виктор БАЛОГА проиграл президентскую кампанию Виктора ЮЩЕНКО задолго до ее старта», – сказал В.БАЛА, комментируя высказывания заместителя главы СП Игоря ПУКШИНА относительно якобы заинтересованности премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в активизации скандала вокруг отравления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

«Истерики, демонстрируемые главными спикерами СП, свидетельствует о том, что технологи В.БАЛОГИ и В.ЮЩЕНКО готовы перевести президентскую кампанию на крайне деструктивный уровень», – отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, вчера, 23 июля, И.ПУКШИН в своем комментарии относительно «дерзкого демарша» народного депутата Давида ЖВАНИИ, который отказался давать показания в Генеральной прокуратуре по делу отравления В.ЮЩЕНКО, среди прочего заявил, что линию поведения Д.ЖВАНИИ поддерживает премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО.

«Поскольку она всегда - и в прошлом, и в настоящее время - не скрывает своих президентских амбиций, то ей очень выгодно бросить тень на В.ЮЩЕНКО, в частности, из-за провоцирования новых витков скандала вокруг этого дела», – заявил И.ПУКШИН.