ПР отдохнет и снова поставит вопрос о недоверии Тимошенко

Партия регионов намерена осенью снова инициировать рассмотрение вопроса о вынесении недоверия правительству Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат Украины Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО (фракция Партии регионов) сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы, безусловно, осенью опять будем ставить этот вопрос», - сказал он.

Народный депутат подчеркнул, что Партия регионов не изменила своей позиции и считает необходимым повторно рассмотреть этот вопрос в парламенте в связи с ростом инфляции и стагнации экономики.

«Если фракция коммунистов и блока Литвина не будут поддерживать отставку, это будет означать, что они поддерживают эту силу (БЮТ – УНИАН) и будут нести за это ответственность», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 20 июня в украинском парламенте Партией регионов был зарегистрирован проект постановления Верховной Рады относительно недоверия правительству Ю.ТИМОШЕНКО.

11 июля Верховная Рада отказалась выразить недоверие Кабинету министров. За принятие постановления об ответственности Кабинета министров проголосовали 174 народных депутата из 256 зарегистрированных. Против – 32 депутата, один воздержался, и 49 не голосовали.

В частности, за недоверие правительству голосовала фракция Партии регионов – 172 депутата, а также два депутата от блока “Наша Украина – Народная самооборона” (представители партии “Единый Центр” Виктор ТОПОЛОВ и Юрий БУТ, о чем свидетельствуют данные поименного голосования, размещенные на официальном сайте ВР).

Фракции БЮТ, КПУ и Блока Литвина не дали ни одного голоса.

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