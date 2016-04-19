Захарченко перенес "местные выборы" в так называемой ДНР

17:45, 19 апреля 2016
Политика
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Главарь "ДНР" Александр Захарченко перенес "местные выборы" на 24 июля.

REUTERS

Об этом говорится в указе Захарченко, который обнародовали сайты, контролируемые боевиками.

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"Местные выборы в ДНР перенесены на 24 июля. Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко подписал Указ №108 от 18 апреля этого года о переносе выборов местных глав", - говорится в сообщении.

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Согласно "указу", день проведения "выборов" переносится с 20 апреля 2016 года по 24 июля 2016 года.

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