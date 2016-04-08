Российские военные голосовали на псевдовыборах на Донбассе (аудио)

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает ЛІГА.net.

Скибицкий продемонстрировал журналистам перехват состоявшегося 1 ноября 2014 года разговора между командующим 12-го командования резерва южного военного округа РФ генерал-лейтенантом Андреем Гурулевым и тогдашним командующим так называемого 1-го армейского корпуса оккупационных войск РФ генерал-майором Михаилом Зусько, фамилия прикрытия Орлов.

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Во время разговора Гурулев спрашивает Зусько, как будут голосовать сидящие в окопах военные, на что тот ему отвечает, что по позициям российских войск будут ходить с урной для голосования. При этом сам Гурулев называет происходящее фарсом.

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"Из разговора четко видно, что подразделения ВС РФ, российские наемники, которые прибыли на оккупированные территории, непосредственно принимали участие в процессе голосования", - отметил Скибицкий.

Напомним, в ноябре 2014 года Россия признала псевдовыборы террористов "ЛНР-ДНР", называя это мероприятие "волеизъявлением жителей юго-востока". ООН, ПАСЕ, Украина, США и ЕС заявили, что голосование на Донбассе 2 ноября 2014 года является незаконным и противоречит Минским соглашениям.