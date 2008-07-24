Жвания обратился в Европейский суд

Группа адвокатов по вопросам международного права подготовила и направила в Европейский суд по правам человека жалобу народного депутата Давида ЖВАНИИ на действия государственных и судебных органов, которые пытаются лишить его гражданства Украины, что грубо нарушает его права как человека и гражданина.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона».

По данным пресс-службы, в заявлении указывается о нарушении п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, в которой сказано, что каждый имеет право на справедливое и публичное рассмотрение его дела на протяжении разумного срока независимым и беспристрастным судом.

"Однако, невзирая на данные нормы, Апелляционный суд г. Киева стал не на защиту прав человека и его основополагающих свобод, а был не беспристрастным в защите интересов Д.ЖВАНИИ, и всячески поддерживал сторону Генеральной прокуратуры Украины, и спустя девять лет возобновил сроки апелляционного обжалования судебного решения, принятого судом первой инстанции", - подчеркивается в сообщении "Народной самообороны".