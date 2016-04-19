Чубаров: Путин ведет себя в оккупированном Крыму настолько грубо, насколько позволяет мир

Об этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал на странице в соцсети. "К Путину у меня вопросов нет: он ведет себя в оккупированном им Крыму настолько грубо, насколько ему позволяет международное сообщество. Другое дело, осознают ли лидеры стран Запада последствия для собственных народов своей страусиной политики по отношению к России, которая открыто примеряет на себя роль вершителя судеб всего мира?", – задался вопросом Рефат Чубаров.

Читайте такжеМИД Украины о запрете Меджлиса: Кремль превратил Крым в зону притеснений, запугиваний и преследований

По его словам, под удар кремлевского режима может попасть любая страна. "Сегодня под ударом крымские татары, украинцы, Украина. Не избегайте вопроса, кто будет завтра приговорен Россией. Это будет ваша страна и ваш народ", – добавил председатель Меджлиса.

Как сообщал УНИАН, 18 марта Министерство юстиции России внесло Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых приостановлена "в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности".

13 апреля назначенный Кремлем прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что приняла решение о приостановлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа на территории полуострова до решения суда. 15 апреля в Крыму прошло очередное заседание суда по иску о запрете Меджлиса, следующее заседание решили провести 25 апреля.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с действиями российских властей, направленных на запрет деятельности Меджлиса. В ООН призвали Российскую Федерацию не допустить запрета Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму. Евросоюз также выразил обеспокоенность намерениями запретить деятельность Меджлиса.