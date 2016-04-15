Суд по делу о запрете Меджлиса в Крыму перенесли на 25 апреля

Как передает Крым.Реалии, на сегодняшнем заседании суда отсутствовал Нариман Джелял, который представляет Меджлис, а также инициатор процесса – российский "прокурор" Крыма Наталья Поклонская.

Последнее заседание суда по данному делу состоялось 8 апреля. Подконтрольная Кремлю "прокуратура Крыма" предоставила бумаги, которые, по ее мнению, подтверждают "экстремистские призывы" главы Меджлиса Рефата Чубарова к нарушению территориальной целостности Российской Федерации.

Руководство Меджлиса прогнозирует, что скорее всего суд удовлетворит требования прокуратуры о запрете деятельности представительского органа крымских татар.

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Как сообщал УНИАН, 13 апреля так называемая "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская вынесла решение о приостановлении деятельности Меджлиса крымских татар. Копию документа вручили представителям общественного объединения.

В своем решении Поклонская ссылается на статьи 9 и 10 российского закона "О противодействии экстремистской деятельности". Решение было направлено в Министерство юстиции РФ для включения Меджлиса в общий перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена на территории РФ.

Решение о приостановлении деятельности Меджлиса будет действовать до вынесения решения "Верховного суда Крыма" по иску Поклонской. Ранее она потребовала признать Меджлис экстремистской организацией, сейчас иск находится в стадии рассмотрения.

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В ООН призвали Россию не допустить запрета Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму. Также обеспокоенность по этому поводу выразил и Евросоюз.

Крымская правозащитная группа обратилась в международные организации с заявлением о недопустимости запрета Меджлиса в Крыму.

Международная правозащитная организация Amnesty International в Украине заявила, что закрытие Меджлиса станет кульминацией репрессивных мер против крымскотатарской общины.