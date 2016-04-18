"Видродження": в бюджете есть деньги, чтобы на 20% увеличить зарплаты медикам и учителям

Об этом во время согласительного совета председателей парламентских фракций заявил сопредседатель депутатской группы "Партия "Видродження" Виктор Бондарь.

"В связи с тем, что профицит бюджета в 14,6 миллиарда гривен давайте, все же, преодолеем вето президента и профинансируем профессионально техническое образование наконец! Преодолеем вето президента и проголосуем за финансирование льготного проезда, поскольку это важный вопрос для пенсионеров! А также направим средства на увеличение финансирования здравоохранения, потому что сегодня для людей это реальная проблема – лекарств нет в районных больницах. Кроме этого благодаря перевыполнению бюджета мы можем повысить примерно на 20% зарплату врачам", - заявил народный депутат.

Предложения в Кабинет министров Украины с перераспределения профицита бюджета в "Видродженни" планируют оформить в законопроект и зарегистрировать в Верховной раде уже в ближайшие дни, отметил Виктор Бондарь.

В частности в документе предлагается дополнительно полученные в 1 квартале 2016 года доходы направить на увеличение объемов образовательной и медицинской субвенций местным бюджетам – по 3,3 млрд грн. Также 2,4 млрд грн в "Видродженни" предлагают направить на социальную защиту чернобыльцев, а еще 300 миллионов - на программы жилья для молодых семей. Также есть возможность 1,9 млрд грн потратить на компенсацию стоимости проезда льготников в транспорте и 3,3 млрд грн. - на финансирование профессионально-технического образования.