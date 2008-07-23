Луценко уверен, что Кернесу обижаться не на что - и Президент ходит...

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО обвиняет Партию регионов в «политическом крышевании» тех, кто не считает, что закон в стране один для всех.

Как передает корреспондент УНИАН, так сегодня на брифинге для прессы Ю.ЛУЦЕНКО прокомментировал требования о его отставке, которые прозвучали от представителей Партии регионов в связи с силовым приводом секретаря Харьковского горсовета Геннадия КЕРНЕСА для дачи свидетельских показаний.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что действия милиции были абсолютно законными и логичными. Он подчеркнул, что Г.КЕРНЕС, который «вызывающе отказывался дать следствию необходимые показания», был доставлен для дачи показаний абсолютно законным способом.

«В связи с этим я заявляю, что не первый раз высокопоставленное политическое крышевание из Партии регионов пытается защитить тех своих активистов, которые упрямо считают, что закон не один для всех, которые считают, что они находятся вне общеобязательного для украинцев закона», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив, что он как министр внутренних дел делал и будет делать все от него зависящее, чтобы в Украине каждый гражданин имел одинаковые права и одинаковые обязанности.

Он еще раз заявил, что считает абсолютно правильными действия милиции, которая на конкретном примере доказала, что все граждане, вызванные предусмотренным законом способом к сотрудничеству с милицией, будут приходить и давать показания.

«В нашей стране и Президент, и премьер, и министр внутренних дел Украины ходят к следователям и дают показания как свидетели. Будет ходить и господин КЕРНЕС. Также, как и все украинцы, для которых закон один для всех», - сказал министр.