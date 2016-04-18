Первое рабочее заседание новоизбранного Кабмина пройдет 20 апреля - Гройсман

Об этом ообщил в своем видеообращении премьер-министр Владимир Гройсман. «Мы готовим сегодня первое заседание правительства, которое состоится в среду», - сказал Гройсман.

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Он также подчеркнул, что уже провел ряд тематических встреч - по вопросам финансов, экономики, инфраструктуры, государственной службы и ценообразования на рынке лекарств и обеспечения больниц лекарствами первой необходимости.

«Я понимаю, что мы должны быть результативными и быстрыми», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада утвердила новый состав правительства во главе с Владимиром Гройсманом 14 апреля. Формирование правительства стало выходом из политического кризиса, в котором оказалась Украина с начала 2016 года. Формирование правительства прошло после формирования новой коалиции в Верховной Раде.