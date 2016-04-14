Новый Кабмин провел первое заседание и определил первоочередные задачи

Об этом сообщил в "Твиттере" пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Столярчук.

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"Новый Кабинет министров провел первое правительственное заседание. Обсудили организационные моменты, первоочередные шаги", - написал Дмитрий Столярчук.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля Верховная Рада утвердила новый состав правительства во главе с Владимиром Гройсманом, а также утвердила программу работы правительства.