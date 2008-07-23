Украина дала статус беженца российскому национал-большевику

Решением Государственного комитета по делам национальностей и религий Украины предоставлен статус беженца искателю убежища из Российской Федерации Михаилу ГАНГАНУ.

Об этом УНИАН сообщили в Винницкой правозащитной группе.

По информации винницких правозащитников, М.ГАНГАН является активистом признанной в России экстремистской и запрещенной Национал-большевистской партии (НБП). Он неоднократно подвергался преследованиям за свободное выражение политических взглядов на территории России, замечают правозащитники.

Винницкая правозащитная группа как исполнительный партнер Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев представляла М.ГАНГАНА в ходе процедуры предоставления статуса беженца.

"Мы приветствуем справедливое решение Госкомнацрелигий Украины, однако вынуждены отметить, что система предоставления статуса беженца в Украине остается крайне несправедливой, непрозрачной, заполитизированной и несовершенной. Сотни беженцев из стран Африки и Азии, которые имеют право на международную защиту, в Украине не находят его", - правозащитники.

Винницкая правозащитная группа отмечает, что до сих пор не наказаны чиновники Министерства внутренних дел Украины во главе с Юрием ЛУЦЕНКО, которые в декабре 2007 года пытались организовать передачу М.ГАНГАНА правоохранительным органам Российской Федерации вопреки международным обязательствам в области прав человека. Тогда М.ГАНГАН провел в ожидании экстрадиции 11 суток, и был отпущен по решению Замостянского районного суда г. Винницы.

"Мы отмечаем, что экстрадиция ГАНГАНА была остановлена в первую очередь благодаря принципиальной позиции Уполномоченного ВР Украины по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ, многих украинских правозащитников и журналистов, которые проявили профессиональную и человеческую солидарность с беженцем и Винницкой правозащитной группой", - заявляют правозащитники.

По их мнению, отсутствие реагирования прокуратуры Украины на незаконные действия МВД Украины в отношении М.ГАНГАНА, которые содержали признаки служебных преступлений, подтверждает "факт существования тотальной круговой поруки украинских правоохранительных органов".

Винницкая правозащитная группа продолжит представлять интересы М.ГАНГАНА, в ближайшее время будет подан гражданский иск относительно возмещения вреда, нанесенного ему незаконными действиями МВД Украины.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2007 г. работники УБОП Управления МВД в Винницкой области задержали М.ГАНГАНА, который был объявлен РФ в международный розыск через каналы Интерпола. 2 января 2008 г. Замостянский райсуд Винницы дал согласие на временный арест М.ГАНГАНА сроком на 40 суток.

Украинские правозащитники и ведущие оппозиционные политики России призывали украинскую власть отказать России в экстрадиции М.ГАНГАНА и предоставить ему статус беженца. 10 декабря прошлого года М.ГАНГАН обратился в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев с заявлением о предоставлении ему статуса беженца в Украине.

23 января этого года Замостянский районный суд Винницы отказал УБОП УМВД в Винницкой области в предоставлении согласия на временный арест М.ГАНГАНА сроком на 40 суток.

Кроме того, суд поддержал требование М.ГАНГАНА и вынес отдельное решение, которым обязал прокуратуру Винницкой области провести проверку действий сотрудников УБОП Украины в Винницкой области на предмет наличия в них состава служебных преступлений в отношении российского искателя убежища.