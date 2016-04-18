Глава НАБУ рассказал о результатах работы

Об этом директор НАБУ Артем Сытник сообщил в эфире телеканала "Украина", передает ZN.ua.

"На сегодняшней день в суд направлены девять уголовных производств по 12 лицам... В основном это судьи, которые были задержаны при получении неправомерной выгоды. Также мы направили дело одного из руководителей службы экспортного контроля, который обвиняется во взяточничестве в размере 250 тысяч долларов. Мы арестовали и направили в суд дело одного из руководителей государственного учреждения, который нанес ущерб государству в размере 16 миллионов гривен", – уточнил директор Бюро.

Читайте такжеВ НАБУ заинтересовались главой Нацбанка и мэром Одессы – Сытник

Сытник добавил, что НАБУ добилось ареста 200 миллионов гривень денежных средств на счетах лиц, подозреваемых в коррупции.

"Кроме этого нами было арестованы валютные средства, движимое и недвижимое имущество. Сумма ущерба, которая была нанесена в результате преступлений составляет почти миллиард гривен", – уточнил директор НАБУ.

Читайте такжеНАБУ проводит выемку документов в Госэкспортконтроле в связи с коррупцией в ведомстве