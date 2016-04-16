Экс-посол США – новому Кабмину: Если будут политические игры вместо реформ, то Запад от вас отвернется

Запад может отвернуться от Украины, если в стране не будут проводиться реформы. Об этом на IX Киевском форуме безопасности заявил бывший посол США в Украине, научный сотрудник Института Брукингса Стивен Пайфер, сообщает ЛІГА.net.

"Если вы будете заниматься политическими играми вместо реформ, то можете оказаться в ситуации, когда Запад от вас отвернется. Мы надеемся, что новое правительство будет работать, ему надо делать это быстро, иначе возникает риск того, что терпение Запада иссякнет, оно не неограниченное", - сказал он.

По словам Пайфера, новый хозяин Белого Дома продолжит оказывать помощь Украине, если украинское руководство будет проводить серьезные реформы и по-настоящему бороться с коррупцией.

"Возникает вопрос, какую Украину увидит новый американский президент через 9 месяцев. Если это будет Украина, погрузившаяся в политический кризис, которая не осуществляет реформы, то будет соблазн президенту сказать, что пусть европейцы сами разбираются с Украиной. А это нехорошо", - подчеркнул бывший посол США в Украине.

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Пайфер признал, что торможение реформ в Украине выгодно Кремлю, который использует для давления на правительство Украины конфликт на Донбассе.