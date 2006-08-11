Янукович обвиняет крымских политиков в радикализме

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, с подписания Универсала национального единства рядом политических сил начался поступательный процесс объединения Правобережной и Левобережной Украины. Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Симферополе на встрече с хозяйственным активом Автономной Республики Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, премьер отметил: «Мы подписали Универсал национального единства – это политический документ, мы смогли начать переговорный процесс, мы нашли пути, которые способствуют объединению Правобережной и Левобережной Украины». Как заявил В.ЯНУКОВИЧ, подписание данного документа сняло острые политические вопросы, которые «накапливались в нашем обществе годами».

Вместе с тем В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в сближении регионов Украины еще существует много проблем, которые должны вместе решать общественно-политические организации. Он также отметил, что политические силы, которые существуют в Крыму, действуют иногда радикально, а этого в современном украинском обществе быть не должно.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, из-за политического кризиса в стране, который был в начале лета, многие вопросы, связанные с экономикой, перешли в плоскость политики. Премьер заявил, что его правительство будет с этим бороться.