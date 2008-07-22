Ющенко уже больше трех часов допрашивают в Генпрокуратуре
17:51, 22 июля 2008Политика
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Президент явился к следователю в 14.30
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО до сих пор находится в Генеральной прокуратуре, где дает показания по делу о своем отравлении.
Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО прибыл в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины в 14.30.
Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.
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