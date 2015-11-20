В НАТО заявили, что политика сдерживания России снова актуальна

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу на Берлинской конференции безопасности-2015, текст выступления которого публикует "Европейская правда".

"Относительно Европы, поверьте, я знаю, что "сдерживание" - не слишком популярное слово. Некоторым оно напоминает времена холодной войны. Говорят, что было бы хорошо в современном мире его не употреблять, вроде сдерживание - это акт войны или агрессии. И я абсолютно с этим не согласен. Быть сильными настолько, чтобы другие опасались напасть на вас - не является агрессией. Если НАТО имеет мощные вооруженные силы, то это не потому, что мы хотим войны, а наоборот - стремимся ее избежать", - сказал Вершбоу.

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По его словам, концепция сдерживания не является устаревшей, она столь же актуальна сегодня, как и всегда.

"А обеспечив надежное сдерживание против ревизионистской России, мы будем иметь лучшую основу для дальнейших отношений с Москвой – вернуть ее к уважению принципов международного права и, в свое время, начать восстановление доверия и партнерства, которые Россия предала", - добавил заместитель генсека НАТО.

Как сообщал УНИАН, Петр Порошенко заявил, что Украине нужноминимум шесть-семь лет, чтобы отвечать ряду требований для возможного вступления в НАТО.