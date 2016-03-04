НАТО об отношениях с Россией: "Мы будем терпеливы, время на нашей стороне"

Как сообщает официальный сайт Альянса, об этом Вершбоу сказал во время своего выступления в Кракове на конференции "НАТО как активный защитник - ожидания перед Варшавским саммитом НАТО", которую организовал Фонд Института стратегических исследований.

"Не так давно наши отношения с Россией были сосредоточены на даже большем взаимодействии и партнерстве, на создании интегрированной системы европейской безопасности, которая основана на прозрачности, на уменьшении вооружений и мирном урегулировании конфликтов. Но начиная с 2014 года... речь шла об обеспечении безопасности восточных рубежей Альянса и укреплении сдерживания. И теперь наши отношения с Россией напрямую связаны с кризисом беженцев и мигрантов", - подчеркнул Вершбоу.

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Заместитель генерального секретаря НАТО отметил, что, "несмотря на это, мы не можем полностью повернуться спиной к России".

"Наш мир становится более объединенным, чем когда-либо ранее. Мы должны сохранять открытый и честный диалог с Россией. Нам нужен диалог для поддержки прозрачности наших собственных действий и намерений, чтобы уменьшить риски (возможных) будущих инцидентов, таких как сбитие российского истребителя, который вошел в турецкое воздушное пространство в прошлом году. И если такие инциденты произойдут, мы будем иметь потребность в диалоге, чтобы предотвратить их эскалацию и выход из-под контроля", - подчеркнул Вершбоу.

Он заявил, что в развитии отношений с РФ Альянс не будет соглашаться на статус-кво.

"Мы не будем признавать российские агрессивные действия, будут ли они происходить в Украине, Грузии, Молдове, или в любой другой стране. Потому что это подорвет безопасность наших союзников, наших партнеров и наши ценности. Вместо этого мы будем придерживаться наших ценностей и будем терпеливы. Время на нашей стороне", - сказал заместитель генсекретаря Альянса.

Вершбоу подчеркнул, что сохранение терпения - не единственный подход, который в НАТО соблюдается. Поэтому, по его словам, для "обеспечения стабильных отношений с Россией на долгосрочный период мы должны говорить с позиции мощности".