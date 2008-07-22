Россия опоздала: в Севастополе день ВМФ отметят "в пределах объектов"

Мероприятия в рамках празднования Дня военно-морского флота России в Крыму будут проходить лишь на объектах, которые временно используются Черноморским флотом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО.

«Все мероприятия, которые будут проходить во время празднования, будут проходить лишь и только в пределах объектов, которые временно используются Черноморским флотом. Никаких мероприятий, которые имели бы общегородской характер, не предусматривается», - сказал глава МИД.

По словам В.ОГРЫЗКО, Украина четко проинформировала об этом российскую сторону в ответ на ее обращение о проведении празднования. Это обращение, отметил министр, было сделано Россией поздно. В связи с этим он напомнил, что согласно двусторонним договоренностям, такие обращения должны поступать по меньшей мере за 3 месяца и должны быть адресованы не местным органам власти, а государственным.

В.ОГРЫЗКО также выразил надежду, что российская сторона будет придерживаться требований, определенных в украинском законодательстве.

При этом министр напомнил, что ЧФ РФ будет находиться в Украине до 28 мая 2017 года. «Это – позиция государства, и она – неизменна», - отметил он.