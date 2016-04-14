Как в Раде голосовали за отставку Яценюка и премьерство Гройсмана (фоторепортаж)

За соответствующее решение проголосовали 257 депутатов из 390 зарегистрированных у сессионном зале.

Перед голосованием Яценюк выступил с "прощальной" речью, а Гройсман попросил парламент поддержать свою кандидатуру, назвав основные направления своей работы на новом посту.

Также в Раде присутствовал президент Украины Петр Порошенко, который призвал парламент поддержать кандидатуру Гройсмана.