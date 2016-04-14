Как в Раде голосовали за отставку Яценюка и премьерство Гройсмана (фоторепортаж)
12:50, 14 апреля 2016Политика
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Сегодня, 14 апреля, Верховная Рада Украины приняла отставку Арсения Яценюка с поста премьер-министра и назначила новым главой правительства Владимира Гройсмана.
Яценюк перед отставкой / фото УНИАН
За соответствующее решение проголосовали 257 депутатов из 390 зарегистрированных у сессионном зале.
Перед голосованием Яценюк выступил с "прощальной" речью, а Гройсман попросил парламент поддержать свою кандидатуру, назвав основные направления своей работы на новом посту.
Также в Раде присутствовал президент Украины Петр Порошенко, который призвал парламент поддержать кандидатуру Гройсмана.
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