Как в Раде голосовали за отставку Яценюка и премьерство Гройсмана (фоторепортаж)

12:50, 14 апреля 2016
Политика
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Сегодня, 14 апреля, Верховная Рада Украины приняла отставку Арсения Яценюка с поста премьер-министра и назначила новым главой правительства Владимира Гройсмана. 

Яценюк перед отставкой / фото УНИАН

За соответствующее решение проголосовали 257 депутатов из 390 зарегистрированных у сессионном зале.

Перед голосованием Яценюк выступил с "прощальной" речью, а Гройсман попросил парламент поддержать свою кандидатуру, назвав основные направления своей работы на новом посту.

Также в Раде присутствовал президент Украины Петр Порошенко, который призвал парламент поддержать кандидатуру Гройсмана.

Яценюк с заключительным словом в Раде
Яценюк с заключительным словом в Раде /  © REUTERS
Яценюк просит нардепов принять его отставку
Яценюк просит нардепов принять его отставку /  © REUTERS
Последние минуты премьерства Яценюка
Последние минуты премьерства Яценюка /  © УНИАН
Нардепы провожают Яценюка
Нардепы провожают Яценюка /  © УНИАН
Яценюк перед отставкой
Яценюк перед отставкой /  © УНИАН
Яценюк перед отставкой
Яценюк перед отставкой /  © УНИАН
Депутаты аплодируют Яценюку
Депутаты аплодируют Яценюку /  © УНИАН
Нардепы провожают Яценюка
Нардепы провожают Яценюка /  © УНИАН
Яценюк перед отставкой
Яценюк перед отставкой /  © УНИАН
Яценюк в правительственной ложе в Раде
Яценюк в правительственной ложе в Раде /  © УНИАН
Правительственная ложа в парламенте
Правительственная ложа в парламенте /  © УНИАН
Порошенко представляет Гройсмана в Раде
Порошенко представляет Гройсмана в Раде /  © УНИАН
Порошенко просит нардепов поддержать Гройсмана
Порошенко просит нардепов поддержать Гройсмана /  © УНИАН
Порошенко после выступления в Раде
Порошенко после выступления в Раде /  © УНИАН
Нардепы Кононенко и Пашинский
Нардепы Кононенко и Пашинский /  © УНИАН
Гройсман выступает перед голосованием
Гройсман выступает перед голосованием /  © REUTERS
Гройсман просит нардепов поддержать его кандидатуру
Гройсман просит нардепов поддержать его кандидатуру /  © REUTERS
Гройсман в Раде
Гройсман в Раде /  © REUTERS
Гройсман рассказывает о своих планах на новой должности
Гройсман рассказывает о своих планах на новой должности /  © УНИАН
Нардепы слушают выступление Гройсмана
Нардепы слушают выступление Гройсмана /  © REUTERS
Нардепы аплодируют Гройсману после избрания премьером
Нардепы аплодируют Гройсману после избрания премьером /  © УНИАН
Гройсман - премьер
Гройсман - премьер /  © УНИАН
Гройсман - премьер
Гройсман - премьер /  © REUTERS
Порошенко поздравляет Гройсмана с назначением
Порошенко поздравляет Гройсмана с назначением /  © УНИАН
Гройсман принимает поздравления
Гройсман принимает поздравления /  © УНИАН
Гройсман и Парубий
Гройсман и Парубий /  © УНИАН
Парубий поздравляет Гройсмана
Парубий поздравляет Гройсмана /  © УНИАН
Результаты голосования за отставку Яценюка и назначение Гройсмана
Результаты голосования за отставку Яценюка и назначение Гройсмана /  © Скриншот с телеэфира
Результаты голосования за отставку Яценюка и назначение Гройсмана по фракциям
Результаты голосования за отставку Яценюка и назначение Гройсмана по фракциям /  © Twitter Борислава Берези

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