Премьера решили уволить и назначить одним постановлением (документ)
11:30, 14 апреля 2016Политика
1475 0
Народным депутатам раздали постановление, в котором находится сразу три вопроса.
Яценюка сегодня уволят с должности / Фото УНИАН
Фото документа опубликовал народный депутат от БПП Мустафа Найем.
В постановление включено сразу три вопроса: об отставке с должности премьера Яценюка, отзыве постановления от 16 февраля о признании деятельности Кабмина неудовлетворительной и о назначении новым председателем правительства Гройсмана.
Читайте такжеЯценюк призвал нардепов поддержать его отставку и вышел из зала Рады (видео)
"На руки выдали постановление: отправить в отставку Арсения Яценюка, признать, что ошиблись, когда думали, что он работал плохо и тут же назначить премьер-министров Владимира Гройсмана. Все - в одном документе", - рассказал нардеп.
facebook.com/Mustafanayyem
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter