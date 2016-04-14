Премьера решили уволить и назначить одним постановлением (документ)

11:30, 14 апреля 2016
Политика
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Народным депутатам раздали постановление, в котором находится сразу три вопроса.

Яценюк / Фото УНИАН

Фото документа опубликовал народный депутат от БПП Мустафа Найем.

В постановление включено сразу три вопроса: об отставке с должности премьера Яценюка, отзыве постановления от 16 февраля о признании деятельности Кабмина неудовлетворительной и о назначении новым председателем правительства Гройсмана.

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"На руки выдали постановление: отправить в отставку Арсения Яценюка, признать, что ошиблись, когда думали, что он работал плохо и тут же назначить премьер-министров Владимира Гройсмана. Все - в одном документе", - рассказал нардеп.

facebook.com/Mustafanayyem

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