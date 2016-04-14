Израиль предупредил своих граждан об опасности посещения Крыма без разрешения Украины

Незаконное нахождение на территории Крыма считается уголовным преступлением и может привести к уголовному производству в отношении нарушителей, передает Газета.ру со ссылкой на Haaretz.

Издание добавляет, что предупреждение было опубликовано после того, как правительство Украины выразило протест в связи с визитом одного из членов парламента Израиля в Крым без получения разрешения.

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На сайте ведомства говорится, что "вход на территорию Крымского полуострова любыми другими путями, кроме как через территорию Украины, считается уголовным преступлением по украинским законам".

Как пояснили в статье, запрет не связан с опасностью нахождения на территории государства или его части, но связан с дипломатической ситуацией, сложившейся в настоящее время.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента России Владимира Путина и других российских чиновников 18 марта на временно оккупированную территорию Украины - Автономную Республику Крым.