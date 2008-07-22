В Центре Разумкова говорят, что Меркель могла вообще не приехать

Директор международных программ Центра им. Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ считает успешным визит в Украину канцлера ФРГ Ангелы МЕРКЕЛЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я бы оценил визит как достаточно успешный, хотя он не является каким-то прорывным как в двусторонних отношениях Украины с Германией, так и в отношениях Украины с Европейским Союзом», - сказал В.ЧАЛЫЙ.

По его словам, не удалось достичь всего того, чего ожидали Президент и премьер-министр Украины.

При этом он отметил, что визит А.МЕРКЕЛЬ мог вообще не состояться, если бы не была преодолена политическая нестабильность в Украине. По убеждению В.ЧАЛОГО, в случае отставки правительства визит канцлера ФРГ в Украину был бы проблематичным.

Он считает, что визит А.МЕРКЕЛЬ в Украину способствовал в первую очередь установлению нового уровня доверия и взаимопонимания между двумя странами.

В.ЧАЛЫЙ также отметил, что в ходе визита были преодолены «некоторые дипломатические протокольные несогласованности», которые ранее были между Президентом Украины и канцлером ФРГ, и теперь отношения лидеров двух стран являются очень доверительными и откровенными. Эксперт также отметил, что не стоило ожидать от визита подписания прорывных соглашений.

По его словам, из высказываний А.МЕРКЕЛЬ можно сделать вывод, что Украина имеет неплохое восприятие своих европейских перспектив. Он также отметил, что многие месиджи, которых ожидало украинское руководство от А.МЕРКЕЛЬ, прозвучали.

Как известно, рабочий визит А.МЕРКЕЛЬ в Украину состоялся 21 июля.