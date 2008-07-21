Ющенко еще раз остановил решение Кабмина по земельным аукционам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО Указом № 639/2008 от 21 июля 2008 года во второй раз остановил действие постановления Кабинета Министров Украины №394 от 17 апреля 2008 года, которым утвержден Порядок проведения в 2008 году земельных аукционов и дано поручение отдельным центральным органам исполнительной власти предпринять соответствующие действия для обеспечения проведения таких аукционов.

Текст соответствующего Указа размещен на официальном сайте главы государства.

"Указанное постановление издано Кабинетом Министров Украины вопреки Конституции Украины”, - считает Президент.

В.ЮЩЕНКО напоминает, что по Конституции Украины определение правового режима собственности отнесено к сфере регуляции исключительно законами Украины (пункт 7 части первой статьи 92), право собственности на землю гарантируется, приобретается и реализуется исключительно в соответствии с законом (часть вторая статьи 14), право частной собственности приобретается в порядке, определенном законом (часть вторая статьи 41), каждый гражданин имеет право пользоваться природными объектами права собственности народа в соответствии с законом (часть вторая статьи 13), граждане для удовлетворения своих потребностей могут пользоваться объектами права государственной и коммунальной собственности в соответствии с законом (часть третья статьи 41).

Кроме того, Президент ссылается на Земельный кодекс, согласно которому право собственности на землю приобретается и реализуется исключительно на основании Конституции Украины, названного Кодекса, а также других законов, которые издаются в соответствии с ними (часть вторая статьи 78), продажа земельных участков государственной и коммунальной собственности гражданам и юридическим лицам осуществляется на конкурентных основах путем проведения аукциона (земельных торгов) в порядке, установленном законом (статьи 127, 134, 135, 137). “Земельным кодексом Украины и Законом Украины «Об аренде земли» определено, что приобретение права аренды земельных участков, которые находятся в государственной или коммунальной собственности, осуществляется на аукционах”, - отмечается в Указе.

Однако, по мнению главы государства, ни Конституция Украины, ни один из названных законов, ни законы, на которые Кабинет Министров Украины сослался в постановлении, о котором идет речь, не предусматривают определение порядка проведения аукциона (земельных торгов) подзаконным актом, не наделяют правительство полномочиями по утверждению порядка проведения аукционов по продаже земельных участков.

В то же время В.ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд с представлением относительно неконституционности постановления Кабинета Министров Украины №394 от 17 апреля 2008 года, которым утвержден Порядок проведения в 2008 году земельных аукционов.

Кроме того, согласно новому Указу, предыдущий Указ от 25 апреля 2008 года № 406 «Об остановке действия положения постановления Кабинета Министров Украины от 17 апреля 2008 года №394» признан утратившим силу.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины постановлением №394 от 17 апреля 2008 года утвердил порядок проведения в 2008 году земельных аукционов. Это постановление было принято после того, как Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 7 апреля своим Указом остановил действие положения постановления Кабинета Министров Украины от 22 февраля 2008 года №90 «Некоторые вопросы проведения земельных аукционов» и обратился в Конституционный Суд Украины для решения вопроса о конституционности этого постановления Кабмина.

10 апреля Кабмин рейтинговым голосованием утвердил порядок проведения в 2008 году земельных аукционов с учетом рекомендаций Президента Украины.

Согласно постановлению правительства, порядком определена процедура подготовки, организации и проведения в 2008 году земельных аукционов для продажи земельных участков или предоставления права на их аренду, кроме земельных участков, на которых расположены объекты, подлежащие приватизации, земельных участков частной собственности, а также земельных участков сельскохозяйственного назначения.