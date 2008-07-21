Ющенко остановил действие решения Кабмина по миграционной политике

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО Указом № 643/2008 от 21 июля остановил действие постановления Кабинета министров №558 от 18 июня 2008 года «Некоторые вопросы государственного управления в сфере миграционной политики» и одновременно обратился в Конституционный Суд с представлением об определении конституционности принятого правительством документа.

Текст соответствующего Указа размещен на официальном сайте главы государства.

В Указе отмечается, что Кабинет министров Украины, с целью оптимизации системы государственного управления в области миграции, возложил на Министерство внутренних дел Украины выполнение функций специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по делам миграции в границах, определенных законодательством о беженцах, и по координации деятельности центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной миграционной политики до законодательного определения на протяжении одного года вопроса, связанного с образованием соответствующего центрального органа исполнительной власти.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО указывает на то, что постановлением Кабмина также переименован Государственный департамент по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц в Государственный департамент миграционной службы. Еще одним пунктом постановления в сферу управления Министерства внутренних дел Украины переданы пункты временного размещения беженцев; в состав Государственного департамента миграционной службы - органы миграционной службы в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе, образованные в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 27 мая 2004 года №700.

“Постановление №558 издано Кабинетом министров Украины вопреки положениям Конституции Украины”, - считает Президент.

В.ЮЩЕНКО напоминает, что Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. “Законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей (часть вторая статьи 8 Конституции Украины). Органы законодательной, исполнительной и судебной власти осуществляют свои полномочия в установленных Конституцией Украины границах и в соответствии с законами Украины (часть вторая статьи 6 Конституции Украины). Согласно части второй статьи 19 Конституции Украины органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины”, - подчеркивается в Указе.

Кроме того, в указе Президента отмечается, что обеспечение государственной безопасности и защита государственной границы Украины возлагаются на соответствующие воинские формирования и правоохранительные органы государства, организация и порядок деятельности которых определяются законом (часть третья статьи 17 Конституции Украины). “По предписанию пункта 22 части первой статьи 85 Основного Закона государства к полномочиям Верховной Рады Украины относится утверждение общей структуры, численности, определение функций Службы безопасности Украины, Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, а также Министерства внутренних дел Украины. Пункт 10 части первой статьи 92 Конституции Украины предусматривает, что исключительно законами Украины определяются принципы регулирования миграционных процессов”, - уточняется в документе.

“Вопреки приведенным конституционным положениям Кабинет министров Украины своим постановлением возлагает на Министерство внутренних дел Украины выполнение функций специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по делам миграции в границах, определенных законодательством о беженцах, и по координации деятельности центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной миграционной политики.

Законом Украины «Об общей структуре и численности Министерства внутренних дел Украины» утверждена общая структура и численность Министерства внутренних дел Украины. При этом функционирование самостоятельных территориальных органов государственных департаментов, действующих в составе Министерства как правительственные органы государственного управления по отдельным направлениям служебной деятельности, определенным Кабинетом министров Украины, данным Законом не предусмотрено”, - поясняет В.ЮЩЕНКО.

При таких обстоятельствах, считает глава государства, передав в сферу управления МВД пункты временного размещения беженцев, в состав Государственного департамента миграционной службы органы миграционной службы в АРК, областях, городах Киеве и Севастополе, Кабинет министров Украины изменил общую структуру и численность Министерства внутренних дел Украины.

“Следовательно, издав постановление №558, Кабинет министров Украины решил вопросы, отнесенные Конституцией Украины к полномочиям Верховной Рады Украины, урегулировал подзаконным актом вопросы, отнесенные Основным Законом государства к регулированию исключительно законами Украины, чем нарушил вышеупомянутые нормы Конституции Украины, а также требования части третьей статьи 113, части первой статьи 117 Основного Закона государства, которые обязывают Кабинет министров Украины руководствоваться в своей деятельности, в частности Конституцией Украины, издавать постановления и распоряжения в пределах своей компетенции”, - подчеркивается в Указе.

В то же время, В.ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд с представлением относительно несоответствия Конституции Украины постановления Кабмина №558 от 18 июня 2008 года.

Президент уполномочил принимать участие в конституционном производстве по этому представлению заместителя главы Секретариата Президента Украины - Представителя Президента Украины в Конституционном Суде Украины Марину СТАВНИЙЧУК.