Тимошенко пообещала Меркель вернуть все лютеранские церкви

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела МЕРКЕЛЬ обсудили стратегию углубления двустороннего сотрудничества между Украиной и Германией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Во время встречи Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Германия сегодня является партнером номер один для Украины. По ее словам, об этом свидетельствует высокий уровень товарооборота между странами, а также объем немецких инвестиций в украинскую экономику.

Премьер-министр Украины считает, что сегодня Украина должна разработать стратегию партнерства как с Германией в частности, так и с Европейским союзом в целом, а также определить направления сотрудничества в экономике, энергетике и в вопросах, связанных с созданием общей системы безопасности в ЕС. “Надеюсь, что сегодняшняя встреча даст дополнительный толчок нашим двусторонним отношениям”, - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также пообещала, что правительство Украины в сжатые сроки решит вопрос относительно возвращения всех помещений лютеранской церкви.

В свою очередь, федеральный канцлер ФРГ заявила, что не видит альтернативы успешному пути развития Украины. Она отметила, что Германия и Украина являются хорошими партнерами, в частности по всем направлениям внешнеэкономической деятельности. “Германия готова оказывать активную поддержку Украине, заключать новые соглашения между нашими странами”, - сказала А.МЕРКЕЛЬ.

После завершения встречи в расширенном составе премьер-министр Украины и федеральный канцлер Германии провели дополнительную встречу с глазу на глаз.