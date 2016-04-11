Джемилев предупредил международное сообщество: от агрессии РФ может пострадать весь мир

18:54, 11 апреля 2016
Политика
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Крымскотатарский народ в Крыму имеет дело с режимом, который не обращает внимания на мировое сообщество.

Фото УНИАН

Об этом заявил Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев во время выступления на международном конгрессе крымских татар в Сейме Литвы, сообщает пресс-служба партии "БПП".

"Крымскотатарский народ находится в сложном положении. Народ, который в течение долгих десятилетий боролся за демократию и возвращение на родину, снова оказался под тоталитарным и фашистским режимом, и многие вынуждены покидать родину", – заявил лидер крымских татар.

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По его словам, мировое сообщество не отреагировало в свое время соответствующим образом на события в Грузии. Но в случае аннексии Крыма, по словам Джемилева, ситуация несколько иная.

"Мир должен был жестко отреагировать еще на события в Грузии. Мы рады, что международное сообщество на этот раз реагирует соответствующим образом", - сказал он.

"Мы очень надеемся на здравый смысл международного сообщества. В опасности не только мы – если дать попустительство агрессору, то может пострадать весь мир", – отметил Джемилев.

Он заверил, что Меджлис активно продолжать свою борьбу, и выразил надежду на поддержку демократических сил в мире.

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