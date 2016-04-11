Джемилев предупредил международное сообщество: от агрессии РФ может пострадать весь мир

Об этом заявил Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев во время выступления на международном конгрессе крымских татар в Сейме Литвы, сообщает пресс-служба партии "БПП".

"Крымскотатарский народ находится в сложном положении. Народ, который в течение долгих десятилетий боролся за демократию и возвращение на родину, снова оказался под тоталитарным и фашистским режимом, и многие вынуждены покидать родину", – заявил лидер крымских татар.

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По его словам, мировое сообщество не отреагировало в свое время соответствующим образом на события в Грузии. Но в случае аннексии Крыма, по словам Джемилева, ситуация несколько иная.

"Мир должен был жестко отреагировать еще на события в Грузии. Мы рады, что международное сообщество на этот раз реагирует соответствующим образом", - сказал он.

"Мы очень надеемся на здравый смысл международного сообщества. В опасности не только мы – если дать попустительство агрессору, то может пострадать весь мир", – отметил Джемилев.

Он заверил, что Меджлис активно продолжать свою борьбу, и выразил надежду на поддержку демократических сил в мире.