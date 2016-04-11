Прокуратура Австрии из-за ответа ГПУ закрыла дело об отмывании денег в отношении Ложкина и Курченко - СМИ

Как пишет Deutsche Welle, австрийская специализированная прокуратура, которая расследует экономические преступления и случаи коррупции, проводила проверку по подозрению в отмывании денег в отношении Бориса Ложкина и фигуранта санкционного списка ЕС Сергея Курченко. Речь идет о 130 миллионах евро, переведенных 2013 года оффшорными фирмами Курченко на счета оффшорных фирм Ложкина в Австрии. Отмечается, что за эти средства Курченко, входивший в ближайшее окружение экс-президента Виктора Януковича, купил у нынешнего главы президентской канцелярии Украинский медиа-холдинг, крупнейшим активом которого является журнал "Корреспондент".

В 2014 году австрийское подразделение по борьбе с отмыванием денег обратилось в антикоррупционную прокуратуру, указав, что перевод 130 миллионов имеет признаки отмывания средств, полученных незаконным путем. Впрочем, австрийская прокуратура не смогла доказать незаконность операций Ложкина и Курченко.

Как сообщили DW 11 апреля в этом ведомстве, дело было закрыто из-за отсутствия информации от украинской стороны, которая могла бы указывать на преступление.

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Венская прокуратура обращалась в Генеральную прокуратуру Украины, чтобы проверить, не имеют ли средства, переведенные Курченко на австрийские счета Ложкина, преступное происхождение. Впрочем, ответ украинской стороны не дает оснований говорить о преступном происхождении этих денег, отметили в австрийском ведомстве в ответ на запрос издания.

"В Украине не ведется следствие по этому делу, и нет обстоятельств, которые давали бы основания для такого расследования", - сообщили в австрийской прокуратуре.

В то же время ответ украинской прокуратуры австрийским коллегам идет в разрез с уголовными делами, открытыми против молодого украинского олигарха, скрывающегося от следствия в России.

В марте в отношении Курченко было составлено сообщение о подозрении "как руководителя преступной организации, которая в течение 2013 года и начале 2014 совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления в банковской отрасли".

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По данным Генпрокуратуры, в течение этого периода Курченко вместе с возглавляемой им организованной преступной группировкой завладел денежными средствами Национального банка Украины, ПАО АБ "Укргазбанк", ПАО "Аграрный фонд", вкладчиков ПАО "Брокбизнесбанк" и ПАО "Реал Банк" на общую сумму 5,6 миллиарда гривень.

После этого группировка олигарха, заявляют следователи, легализовала незаконные доходы с использованием при этом предприятий с признаками фиктивности для прикрытия преступной деятельности.

Кроме того, еще в мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Сергея Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины более 5 миллионов тонн нефтепродуктов на сумму 36 миллиардов гривень.

Сейчас Курченко объявлен в международный розыск. Из-за своей близости к Януковичу, который мог сыграть ключевую роль в обогащении бизнесмена, Курченко весной 2014 года был внесен в санкционный список ЕС.

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