В НАБУ заинтересовались главой Нацбанка и мэром Одессы – Сытник

Об этом в эфире на телеканале ZIK рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

По его словам, Антикоррупционное бюро проверяет информацию о махинациях с облигациями внутреннего государственного займа и выводом из банковской системы миллиардов гривень Главой Нацбанка Украины Валерией Гонтаревою. Кроме того заинтересовались и ее возможными связями с российскими банками.

«Сейчас в аналитическом подразделении Антикоррупционного бюро проводится работа по этим фактам. По результатам проверки будет создан материал, который передадут детективам для принятия дальнейшего решения. Можно сказать, что сейчас мы собираем информацию. Однако в делах, связанных с выводом коррупционных активов фигурируют оффшорные компании. К сожалению, это объективная преграда, которая не дает возможности закончить расследование в быстрый срок, поскольку это связано с международными правовыми поручениями», – рассказал Сытник.

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Кроме Гонтаревой, антикоррупционное бюро заинтересовалось и мэром Одессы Геннадием Трухановым. Он, якобы, имеет российский паспорт и два десятка оффшорных компаний.

«Мэр Одессы – субъект, подследственный антикоррупционному бюро. Нас заинтересовала эта информация. В его декларации совсем не те цифры, которые имеют оффшорные компании. Поэтому мы это тоже будем проверять», – заверил Сытник.

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Как сообщал УНИАН, 4 апреля пресс-секретарь СБУ Елена Гітлянська в эфире канала «112» заявила, что ведомство проверяет информацию, появившуюся в СМИ, о якобы двойном гражданстве и наличии российского паспорта у городского головы Одессы.

Ранее СМИ со ссылкой на документы компании Mossack Fonseca (Панама) сообщили, что Труханов является совладельцем нескольких офшоров и имеет паспорт гражданина России. Труханов эти обвинения отвергает.

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Справка УНИАН. 3 апреля в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на документы панамской компании Mossack Fonseca, специализирующейся на регистрации офшорных компаний, о том, что председатель НБУ Валерия Гонтарева была бизнес-партнером российского чиновника и первого заместителя президента российского государственного банка «ВТБ» Юрия Соловьева.

По результатам проведенного расследования журналисты установили, что до осени 2014 года 22,74% акций ICU, которую с 2007 года и до перехода в НБУ возглавляла Гонтарева, принадлежали жене Соловьева - Галине Улютиной.

В декабре 2013 года офшор Соловьева Quillas Equities выдал заем в 10 млн долл. оффшору Keranto Holdings Ltd, почтовый адрес которого совпадает с адресом центрального офиса ICU.

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В сентябре 2014 года, в период введения секторальных санкций ЕС и США против госсектора РФ, под которые попал и ВТБ, ICU выкупила долю Улютиной.