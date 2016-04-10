"Запрещать офшорные компании - путь тупиковый": Порошенко назвал шаги по деофшоризации бизнеса

Президент Украины Петр Порошенко очертил шаги по деофшоризации украинского бизнеса.

Об этом он сообщил сегодня в интервью украинским телеканалам.

«Попытки запрещать офшорные компании приводили только к увеличению их количества, этот путь тупиковый. Я хочу открыть несколько шагов, которые мы должны сделать для того, чтобы провести эффективный, быстрый и глубинный процесс деофшоризации", - заявил президент.

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Порошенко отметил, что поручает Министерству финансов, Государственной фискальной службе «обеспечить присоединение Украины к Международной межведомственной конвенции по обеспечению доступа Украины к счетам нерезидентов».

По его словам, «после подписания этой конвенции, а это должно произойти не позднее 1 января 2017 года, Украина автоматически будет получать информацию со всего мира о счетах, которые открыты в любом банке мира украинскими резидентами».

Также президент добавил, что в ближайшее время обеспечит «внесение в Верховную Раду (законопроектов – УНИАН) относительно введения статуса иностранных контролируемых компаний».

По его словам, суть таких новшеств состоит в том, что, независимо от того, зарегистрирована компания в Украине или за рубежом, если она прямо или косвенно принадлежит украинскому резиденту, и. если уровень налогообложения в этой стране в два и более раза ниже, чем ставка украинских налогов, налоги надо уплатить в Украину.

Президент подчеркнул, что дополнительно к этим мерам должны быть сделаны шаги по гармонизации налогового законодательства.

Кроме того, Порошенко подчеркнул необходимость обеспечить голосование в парламенте за изменения в Конституцию в части судебной реформы, что даст возможность создать прозрачную и эффективную судебную систему, с глубинной и полной перезагрузкой системы судов, принятием в новой редакции закона "О судоустройстве" и обеспечением права на справедливый суд и для украинских граждан, и для украинского бизнеса.

Среди других шагов в процессе деофшоризации президент назвал также завершение имплементации антикоррупционного законодательства, улучшение инвестиционного климата, принятие законодательства относительно возможности возвращения украинских активов.

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Как сообщал УНИАН, 3 апреля в мире разразился «оффшорный скандал» из-за обнародования результатов финансовых расследований «Центра по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP), фигурантами которых стали ведущие политики и публичные люди во многих странах, включая Украину.

В публикациях, основанных на документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, речь идет о создании оффшорных компаний богатыми и влиятельными людьми во всем мире, которые скрывали свои доходы.

Согласно материалам, одним из фигурантов расследований стал также президент Украины. По информации журналистов, он основал три офшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, но не внес сведения об этом в свои имущественные декларации. В то же время Порошенко и его советники заверяют, что офшоры не создавались с целью уклонения от уплаты налогов или любых других обязательств.