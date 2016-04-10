Президент надеется, что в Европе уже в ближайшее время рассмотрят безвизовый режим с Украиной

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что Еврокомиссия на днях передаст в Совет ЕС и Европарламент законодательное предложение по введению безвизового режима для украинцев.

Об этом он сообщил сегодня в интервью украинским телеканалам.

«В ближайшее время, на днях, я жду решения Еврокомиссии о передаче законодательного предложения в Европейский совет и в Европарламент относительно безвизового режима, и я надеюсь, что украинцы получат его», - заявил Порошенко.

Он напомнил, что в пятницу, 8 апреля, общался с премьер-министром Нидерландов, который четко заявил, что Нидерланды будут поддерживать инициативу по предоставлению украинцам безвизового режима.

Как сообщал УНИАН, 17 марта президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что Еврокомиссия в апреле готова внести предложение по визовой либерализации с Украиной.

23 марта глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский сообщил, что Европейский совет и Европейский парламент в первом полугодии этого года будут рассматривать прогресс Украины по выполнению необходимых требований для введения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.

8 апреля заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заверил, что отрицательные результаты референдума в Нидерландах относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС не отразятся на либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины.