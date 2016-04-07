Юридические службы ЕС должны проанализировать последствия референдума в Нидерландах - Пленкович

Об этом сказал председатель Комитета Ассоциации Украина-ЕС Европейского парламента Андрей Пленкович в интервью собственному корреспонденту УНИАН в четверг в Брюсселе.

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По словам Пленковича, сначала правительство Нидерландов должен нам объяснить, как оно будет действовать после результатов референдума". "Во-вторых, это дело юридической службы Совета посмотреть, какой является точка зрения международного законодательства относительно вступления в силу Соглашения об ассоциации. Это также дело юридической службы Комиссии - сказать нам, какая часть содержания Соглашения может быть продлена (в плане исполнения) и для Европейского парламента, потому что парламент ратифицировал Соглашение. Все эти три юридические службы должны высказать свою точку зрения", - считает политик.

Вместе с тем Пленкович сообщил, что этот вопрос будет предметом обсуждения уже в ближайшие дни в рамках заседания делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

На голосование был вынесен вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?».

По данным избирательного сервиса Нидерландского информационного агентства (ANP Verkiezingsdienst), обнародованным на сайте телеканала NOS, «за» проголосовали 38,1%, «против» - 61,1%.

Официальные данные должны быть объявлены Избирательным советом Нидерландов 12 апреля.