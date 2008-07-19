ЕС может предложить Украине Соглашение об ассоциации – Reuters

Франция, которая председательствует в настоящее время в Евросоюзе, на заседании министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе во вторник подаст предложение назвать будущее соглашение между ЕС и Украиной «Соглашением об ассоциации», цитирует агентство Reuters неназванных чиновников и дипломатов в Европейском Союзе.

В то же время против этого выступает ряд государств ЕС, которые не согласны предоставлять какой-нибудь новой стране перспективы членства в Евросоюзе, говорят собеседники агентства.

Но хотя, по их словам, в ЕС не желают дарить Украине слишком большие надежды, возможное предложение Брюсселя Киеву будет содержать пункт о том, что вероятность вступления Украины в Евросоюз не исключается когда-то в будущем.

Соглашение об ассоциации между ЕС и третьим государством может стать первым шагом к подготовке такого государства к будущему членству, хотя, в зависимости от ее содержания, может и не содержать такой перспективы.

Но и название соглашения с Украиной, и то, что это название будет означать, еще будет предметом для дискуссий, сказали в ЕС.

Радио "Свобода"