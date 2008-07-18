Ющенко просят присвоить Порошенко звание Героя Украины

Винницкий областной совет вместе с Винницкой областной государственной администрацией решили ходатайствовать перед Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО о присвоении генеральному директору концерна "Укрпроминвест" Алексею ПОРОШЕНКО звания "Герой Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовал 51 из 66 депутатов, которые сегодня приняли участие в сессии Винницкого облсовета.

Согласно решению, облсовет просит Президента присвоить А.ПОРОШЕНКО звание "Герой Украины" за выдающиеся заслуги в развитии агропромышленного комплекса Винницкой области.

По словам председателя Винницкого облсовета Григория ЗАБОЛОТНОГО, А.ПОРОШЕНКО является первым среди как отечественных, так и иностранных инвесторов, кто вложил средства в сельское хозяйство области.

Г.ЗАБОЛОТНЫЙ добавил, что с момента прихода А.ПОРОШЕНКО в агропромышленный комплекс Винницкой области в 1999 году, структуры концерна "Укрпроминвест" вложили в АПК более 3,5 млрд. грн. инвестиций и привлеченных кредитных средств, имея при этом одни из наилучших в Украине социальных стандартов для своих рабочих.

*** 72-летний А.ПОРОШЕНКО с 1999 года работает генеральным директором концерна "Укрпроминвест", который управляет агроформированиями в Винницкой области через управляющее предприятие "Продовольственная компания "Подолье". В состав "Подолья" входит Крыжопольский сахарный завод, а также 18 агроформирований в Крыжопольском, Томашпольском, Тростянецком и Ямпольском районах Винницкой области, которые обрабатывают около 100 тыс. га сельскохозяйственных угодий и содержат около 20 животноводческих комплексов.