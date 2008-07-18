69-летняя Параска Королюк тоже была на Говерле

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня совершил свое 33 восхождение на Говерлу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил журналистам на вершине горы.

Он сказал: «Сегодня это мое 33 восхождение».

«Я горд тем, что сегодня люди из всех уголков Украины прибыли сюда, чтобы показать миру – мы единый народ. Пусть видит весь мир, что мы едины в стремлении утверждать государство Украину», - подчеркнул главы государства.

В.ЮЩЕНКО заложил капсулу на Говерле с обращением участников сегодняшнего восхождения к потомкам.

Вместе с В.ЮЩЕНКО сегодня на Говерлу поднялись глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЁВА, министры, народные депутаты Украины и активистка Помаранчевой революции 69-летняя баба Параска КОРОЛЮК.

Баба Параска в интервью журналистам сообщила, что это ее первое восхождение на Говерлу, хотя ее все отговаривали от этого после болезни, которую она перенесла.