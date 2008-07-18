ГПУ напустилась на чиновников, которые называют ее "нехорошими словами"

Генеральная прокуратура Украины призывает должностных лиц и СМИ не политизировать ход расследования резонансных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление сделал сегодня заместитель генерального прокурора Николай ГОЛОМША на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, Н.ГОЛОМША прокомментировал общественно-политический резонанс вокруг дел об убийстве Георгия Гонгадзе, гибели Вячеслава Чорновола, отравлении Виктора ЮЩЕНКО.

«Хочу обратиться к народу Украины, средствам массовой информации и заверить общество, что эти дела расследуются Генеральной прокуратурой, и по всем эпизодам будет дана надлежащая профессиональная оценка», - отметил Н.ГОЛОМША.

Заместитель генпрокурора также выразил свое критическое отношение к заявлениям некоторых должностных лиц, политиков относительно оценки действий органов прокуратуры и отдельных следователей. «Мы выражаем решительный протест тем должностным лицам, которые презирают следственные органы, называют их нехорошими словами и прибегают к оскорблениям. Это недостойное поведение», - подчеркнул Н.ГОЛОМША.

Он также выразил убеждение, что прокуратура найдет адекватные способы отреагировать на подобные действия и заявления.