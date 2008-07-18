Мороз видит единственный шанс "избавиться от паралича" во власти

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает досрочные парламентские выборы единственным шансом «избавиться от паралича» в Верховной Раде и власти.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СПУ.

«Досрочные выборы депутатов – возможно, единственный шанс избавиться от паралича в парламенте и власти вообще, наступившего после антиконституционных прошлогодних выборов, организованных В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО и иже с ними. Ведь законодательный орган совершенно недееспособен, это понимают все», - заявил А.МОРОЗ.

Вместе с тем лидер СПУ выразил мнение, что досрочных президентских выборов не будет. «Слишком сложной, невыписанной юридически есть процедура досрочных выборов. А инициативы В.ЮЩЕНКО по этому поводу ожидать не приходится», - считает А.МОРОЗ.