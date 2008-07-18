Медведько считает, что Генпрокуратура сохранила свое "моральное лицо"

Органы прокуратуры Украины прошли через несправедливость и сохранили свое моральное лицо.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО сегодня на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

Мероприятие было посвящено подведению итогов работы органов прокуратуры за первое полугодие 2008 года и мерам, направленным на улучшение их деятельности.

Выступая перед присутствующими на коллегии прокурорами со всей Украины, А.МЕДВЕДЬКО подчеркнул, что, несмотря на сложную политическую ситуацию в государстве, в роботе ГПУ произошла стабилизация. «Мы сохранили свое моральное лицо, несмотря на то, что некоторые силы пытались втянуть нас в политические конфликты», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

Говоря о недееспособности Верховной Рады, А.МЕДВЕДЬКО отметил, что органы прокуратуры ждут от парламента принятия законов, направленных в первую очередь на борьбу с коррупцией и урегулирование земельных вопросов.

Подводя итоги работы подчиненных за первое полугодие 2008 года, генеральный прокурор в целом положительно оценил деятельность органов прокуратуры, особенно в вопросах борьбы с коррупцией и взяточничеством.