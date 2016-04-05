"Панамский скандал" скажется на политическом будущем Порошенко - участник расследования

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал Дрю Салливан, редактор и сооснователь Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) — организации, причастной к публикации "панамских документов".

По его мнению, обнародованная в отношении Петра Порошенко информация не приведет к началу расследования по этому факту или к обвинениям в адрес президента, но это, вне всяких сомнений, окажет влияние на его политический имидж и отразится на выборах.

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"Совершенно очевидно, что он соврал своему народу. Возможно, у него были на это причины, или же он сам не знал, что происходит. В любом случае, люди ожидают от политиков чего-то большего. Политик не должен переводить свою крупную компанию в офшор, чтобы не платить налоги, хотя его страна требует, чтобы бизнесмены выводили свои активы из офшоров и платили налоги. Это очень лицемерно", - считает Салливан.

Как сообщал УНИАН, согласно расследованию журналистов проекта "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP), которое базируется на документах от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, Порошенко основал три офшорных компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, не указав сведений об этом в своих имущественных декларациях.

Вместе с тем в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что не видят состава преступления в информации о якобы существовании офшоров Порошенко.