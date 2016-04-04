В Белом доме не захотели комментировать "панамские документы"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Вашингтоне сказал пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест. (Трансляция брифинга осуществлялась на сайте Белого дома - УНИАН).

Эрнест подтвердил, что в Белом Доме видели большой доклад, который был сделан на основе утечки информации.

"У меня нет комментариев относительно конкретных утверждений, относящихся к этим документам, но я могу сказать, что Соединенные Штаты по-прежнему остаются ведущим сторонником по повышению прозрачности в международной финансовой системе, в работе против незаконных финансовых операций и борьбе с коррупцией", - заявил Эрнест.

При этом пресс-секретарь Белого Дома отметил, что в течение последнего года было много разговоров о том, насколько эффективными могут быть санкции США, введенные Департаментом казначейства (Министерством финансов), в вопросе повышения безопасности национальных интересов США.

"Это правда, что мы изолируем россиян из-за их нарушения территориальной целостности суверенного государства Украина, или все в большей степени изолируем и жмем на режим Северной Кореи, чтобы заставить их отказаться от поиска ядерного оружия, или исключаем финансовые операции ИДИЛ... Именно поэтому Соединенные Штаты являются ведущим сторонником большей прозрачности в такого рода международных финансовых операциях", - заявил Эрнест.

Также, по его словам, большая прозрачность позволяет искоренять коррупцию.

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Как сообщал УНИАН, согласно расследованием журналистов проекта "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP), основанный на документах от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, президент Украины Порошенко основал три оффшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, не указав сведения об этом в своих имущественных декларациях.

Вместе с тем в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что не видят "состава преступления" в информации о якобы существовании оффшоров Порошенко.

В свою очередь в НАБУ заявили, что не имеют полномочий проводить расследование против действующего президента Украины.